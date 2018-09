Сане поблагодарил Лева за разрешение покинуть расположение сборной Германии

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, который покинул расположение сборной Германии по личным причинам, поблагодарил главного тренера бундестим Йоахима Лева, который позволил ему уехать.

Футболист сообщил, что у него родилась дочь и выразил слова благодарности немецкой федерации футбола и лично Леву.

- Отдельная благодарность команде и моему тренеру Йоги Леву, который позволил мне уехать и присутствовать при рождении дочери. Я буду завтра держать пальцы скрещенными за команду! - написал Сане в своем Твиттере.

Форвард пропустит товарищеский матч Германии против сборной Перу, который состоится 9 сентября в Зинсхайме.

Special thank you to the @DFB_Team_EN and my coach Jogi Löw for letting me leave to be at my daughter's birth. Of course I'll keep my fingers crossed for the team tomorrow! #inSané