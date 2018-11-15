Сандро Вагнер: "Зверски видеть "Баварию" пятой в турнирной таблице. Я не считаю "Боруссию" лучшей командой"

Форвард "Баварии" Сандро Вагнер заявил, что мюнхенцы обязательно должны стать чемпионами Германии. Он также добавил, что не считает дортмундскую "Боруссию" лучшей командой.

- Мы должны быть чемпионами Германии в этом году, - приводит Kicker слова Вагнера, - Мы, безусловно, лучшая команда в Германии. Этот факт не изменит пара хороших игр соперника - дортмунской "Боруссии". Я не считаю их лучшей командой. Зверски видеть "Баварию" пятой в турнирной таблице.

"Боруссия" набрала 27 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Бавария" с 20 баллами располагается на пятой строчке.

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