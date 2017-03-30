Сандро Вагнер: "Я - лучший немецкий нападающий"

Нападающий "Хоффенхайма" Сандро Вагнер назвал себя лучшим форвардом Германии. 29-летний футболист в текущем розыгрыше чемпионата страны забил 11 голов в 22 матчах.

– Буду очень рад, если получу вызов в сборную Германии, – цитирует Bild Вагнера. – Естественно, каждый игрок считает себя лучшим на своей позиции, и я не исключение. В бундеслиге я являюсь лучшим немецким форвардом. Как верил в это, так и буду верить. Но если я не получу приглашения в сборную – придется с этим просто смириться.