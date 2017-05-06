20:24 | ФУТБОЛ — Германия

Рюкзак, найденный около стадиона "Боруссии", не представлял опасности

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Полиция сняла оцепление возле парка около стадиона дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба полицейского департамента. Рюкзак, оставленный без присмотра и вызвавший тревогу, принадлежит студенту и не представляет угрозы окружающим.

Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В связи с этим жители и полицейские Дортмунда сейчас очень внимательно относятся к бесхозным вещам и подозрительным предметам.

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