Рюкзак, найденный около стадиона "Боруссии", не представлял опасности

Полиция сняла оцепление возле парка около стадиона дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба полицейского департамента. Рюкзак, оставленный без присмотра и вызвавший тревогу, принадлежит студенту и не представляет угрозы окружающим.

Напомним, чуть менее чем за час до матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В связи с этим жители и полицейские Дортмунда сейчас очень внимательно относятся к бесхозным вещам и подозрительным предметам.