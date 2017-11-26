Рурское чаепитие. Шуточная перепалка "Боруссии" и "Шальке"

Дортмудская "Боруссия" и "Шальке" во время рурского дерби в 13-м туре чемпионата Германии обменялись шуточными сообщениями в Твиттере. Встреча, состоявшаяся в субботу, 25 ноября, завершилась вничью - 4:4.

После первого тайма "шмели" вели со счетом 4:0, чему и был посвяжен твит с чаепитием - защитник "Боруссии" Эмер Топрак с удовольствием пил чай из кружки в клубных цветах. После финального свистка гельзенкирхенцы ответили принципиальному сопернику в аналогичной манере - героями послания "Шальке" стали вратарь Ральф Ферманн и полузащитник Леон Горецка.

"Шальке" спасается с 0:4 в Дортмунде