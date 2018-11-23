Румменигге рассказал, когда Коман сможет провести первый матч после травмы

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как идет восстановление полузащитника Кингсли Комана после травмы левого голеностопа. Ранее сообщалось, что игрок на днях смог провести часть тренировки с командой.

- У нас есть несколько игроков, которых нам не хватает, прежде всего, Кингсли Комана, который получил травму после первой игры бундеслиги, - приводит пресс-служба клуба слова Румменигге. - Эта неудача навредила нам. Он сейчас на пути возвращения в строй, но я не знаю, сможет ли он играть в субботу. Я думаю, что самое позднее, когда он может вернуться - это через неделю. Он будет играть, потому что он является для нас важным элементом - особенно в атаке.

Напомним, что игрок получил травму в матче 1-го тура бундеслиги против "Хоффенхайма". Таким образом, в нынешнем сезоне Коман принял участие только в одном матче чемпионата Германии.

22-летний француз во вторник, 20 ноября, участвовал в интенсивной разминке и упражнениях на пас, после чего отправился на запасное поле работать по индивидуальной программе. В течение последних недель футболист интенсивно работал над своим возвращением в строй.

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