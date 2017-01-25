Румменигге от имени "Баварии" угостил игроков и сотрудников "Ингольштадта" колбасками

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге посетил базу "Ингольштадта" с подарками. Как сообщает Bild, мюнхенский клуб сдержал обещание и угостил "Ингольштадт" колбасками и выпечкой за победу этой команды над "Лейпцигом" в 14-м туре чемпионата Германии (1:0). После декабрьской встречи в "Баварии" пообещали вознаградить таким образом "Ингольштадт".

По данным источника, Румменигге угостил более 80 человек, среди которых были игроки, тренеры и сотрудники "Ингольштадта". За вкусные подарки клуб поблагодарил "Баварию" в официальном твиттере.