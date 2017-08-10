Румменигге оставит пост главы Ассоциации европейских клубов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге принял решение не переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубов. Как сообщает сайт организации, о решении было объявлено в рамках встречи, которая прошла в Мадриде. Имя преемника будет определено позже.

- После напряженных и успешных лет я считаю, что пришло время передать ответственность, - цитирует издание Румменигге. - Я всегда думал, что занимать эту должность нужно на протяжении недолгого времени. Мой уход означает мою искренность по этому вопросу.