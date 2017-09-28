Румменигге - об увольнении Анчелотти: "Мы приняли решение в интересах "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил сожаление в связи с отставкой главного тренера команды Карло Анчелотти. Соответствующее решение было принято после разгромного поражения мюнхенцев в матче группового турнира Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:3).

– Выступление нашей команды с самого начала сезона не оправдывало наших ожиданий, – цитирует клубная пресс-служба Румменигге. – Игра в Париже показала, что нужно сделать выводы. Сегодня я и Хасан Салихамиджич и провели с Карло открытую и серьезную беседу и сообщили ему о принятом решении.

Я бы хотел поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление в связи с тем, как все закончилось. Анчелотти – мой друг и таковым он и останется, но было необходимо принять решение, которое находится в интересах "Баварии". Теперь я ожидаю от команды положительной реакции и полной самоотдачи, благодаря чему мы сможем достичь поставленных целей.