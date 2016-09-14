15:08 | ФУТБОЛ — Германия

Руководство "Ганзы" осудило фанатов за баннер с бен Ладеном

0
0
0

Руководство "Ганзы" критически отозвалось о поступке фанатов клуба, вывесивших баннер с Усамой бен Ладеном. Фанаты разместили баннер с изображением террориста в матче третьей немецкой лиги против "Аалена" (1:1) за два дня до 15-й годовщины трагедии 11 сентября.

- Это был очень глупый безвкусный акт, - цитирует Marca исполнительного директора "Ганзы" Роберта Мариена.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ