09:07 | ФУТБОЛ — Германия

Руководство дортмундской "Боруссии" считает Тухеля креативным специалистом

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Президент дортмундской "Боруссии" Райнхард Раубалль отметил, что руководство клуба очень довольно работой главного тренера команды Томаса Тухеля. По его словам, одной из сильных сторон немецкого специалиста является умение находить новые формы игры и открывать новых футболистов на разных позициях.

– Тухель проводит отличную работу, – приводит kicker.de слова Раубалля. – Томас очень креативен в разработке новых форм игры. Он удивляет тем, что всегда очень грамотно и своевременно открывает новых футболистов на разных позициях. Как, например, в случае с Рафаэлом Геррейру. Мне также нравятся решения Тухеля, которые тренер принимает по ходу матча.

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