Руководство "Боруссии" опровергло информацию об интересе "Арсенала" к Тухелю

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке опроверг появившуюся ранее информацию о том, что "Арсенал" проявляет интерес к главному тренеру немецкой команды Томасу Тухелю. Ранее сам немецкий специалист заявлял, что ему ничего неизвестно об интересе со стороны лондонцев.

– Мы говорим об абсолютно выдуманных вещах, – приводит Sky Sport слова Ватцке. – Факт в том, что из "Арсенала" нам никто не звонил. Как-нибудь в мае мы сядем с Тухелем и проанализируем итоги нынешнего сезона. У него по-прежнему контракт, по которому он останется тренером команды на следующий сезон. Поэтому я не понимаю всех этих спекуляций.