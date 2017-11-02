21:38 | Футбол — Германия

Руди Феллер: "Видеоповторы привносят больше справедливости, но они убивают атмосферу"


Спортивный директор "Байера" Руди Феллер подверг критике использование видеоповторов в футболе. По его словам, они больше вредят игре, чем помогают.

- С видеоповторами стало больше справедливости, - цитирует Sport Bild Феллера. - Особенно это касается офсайдов. Но они убивают атмосферу. Так что они больше вредят процессу, чем помогают. От этого страдает зрелищность.

Судьи стали работать по-другому. Они теперь знают, что у них всегда есть вспомогательные инструменты.

Я выступаю за новые технологии, но их нужно правильно использовать.

 
 
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