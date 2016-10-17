Руди Феллер: "Лишние споры о судействе только отвлекают от футбола"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер прокомментировал критические замечания главного тренера дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля в адрес арбитра, обслуживавшего матч 6-го тура чемпионата Германии с участием этих команд. В частности, Тухель и другие представители "Боруссии" были недовольны статистикой, согласно которой против их команды правила нарушались чаще обычного. Рулевой дортмундского клуба также посетовал на то, что судья не реагировал должным образом на грубую игру соперника. Матч между "Байером" и дортмундской "Боруссией" состоялся 1 октября и завершился победой леверкузенцев со счетом 2:0.

- В целом, я не считаю негативным то, что Тухель говорит о статистике, - приводит Sky Germany слова Феллера. - Сначала данная ситуация вызвала у меня улыбку. Однако сейчас все это - ненужные факторы, которые только отвлекают. Игра нашей команды в результате этих дискуссий заметно поблекла. Естественно, я в данном случае не могу быть доволен. Считаю, что эта тема не стоит масштабных разговоров и демагогий, которые в данном случае только отвлекают от футбола.