Ройс намерен уйти из "Боруссии" после истечения контракта

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс заявил, что может покинуть команду после окончания контракта. Футболист признался, что хочет попробовать что-то новое в жизни и сменить команду.

– Сейчас есть около пяти команд, которые мне нравятся, – цитирует Bild Ройса. – В мае 2019 года мне будет уже 30 лет. Этот контракт с "Боруссией" станет последним. Это даст мне возможность попробовать что-то новое. Я должен быть предельно порядочным и честным человеком. Поэтому я не могу сказать, где буду через пару лет.

Отметим, что Ройс в этом сезоне не играл из-за очередной травмы. В прошлом сезоне он провел 17 игр в чемпионате Германии, забил 7 мячей и отдал 4 передачи.