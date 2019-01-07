Ройс - лучший полевой игрок первой половины сезона в бундеслиге

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс был признан лучшим игроком первой половины сезона в бундеслиге по результатам опроса среди других футболистов чемпионата Германии. Анонимный опрос провело немецкое издание Kicker.

29-летний Ройс получил 44 процента голосов. Второе и третье места поделили его партнер Аксель Витсель и нападающий "Айнтрахта" Лука Йович. У них по по 8,9 процента голосов.

В этом сезоне Ройс провел 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.