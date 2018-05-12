Роман Вайденфеллер: "Дембеле показал отсутствие воспитания"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Вайденфеллер, проведший за команду 452 матча, признался, что до сих пор не понимает нападающего Усмана Дембеле. Француз перешел в прошлом году в "Барселону", пойдя на конфликт с "Боруссией".

– Такой клуб просто так не покидают, – цитирует ESPN Вайденфеллера. – Это вызывает определенные проблемы. Футбол – не теннис, это командный вид спорта. Это смешно. В 19 лет Дембеле мог сделать себе имя в Дортмунде, здесь он стал футболистом, который заинтересовал "Барселону". А вместо того, чтобы оставаться благодарным, он покинул клуб, отказался работать на тренировках, объявил забастовку и бросил товарищей по команде. Это лишь показывает отсутствие воспитания и манер.