Роджер Шмидт: "Хоффенхайм заслуженно победил "Байер"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после поражения от "Хоффенхайма" (0:3) в матче 8-го тура бундеслиги подчеркнул, что соперник одержал заслуженную победу. Напомним, леверкузенский клуб является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

– С самого начала было заметно, чего хочет наша команда, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Шмидта. - После удаления, которое произошло на шестой минуте, все изменилось. В первой половине мы еще достаточно хорошо играли. Ну а в конце "Хоффенхайм" одержал заслуженную победу.