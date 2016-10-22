22:44 | ФУТБОЛ — Германия

Роджер Шмидт: "Хоффенхайм заслуженно победил "Байер"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после поражения от "Хоффенхайма" (0:3) в матче 8-го тура бундеслиги подчеркнул, что соперник одержал заслуженную победу. Напомним, леверкузенский клуб является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

– С самого начала было заметно, чего хочет наша команда, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Шмидта. - После удаления, которое произошло на шестой минуте, все изменилось. В первой половине мы еще достаточно хорошо играли. Ну а в конце "Хоффенхайм" одержал заслуженную победу.

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