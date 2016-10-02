04:14 | ФУТБОЛ — Германия

Роджер Шмидт: "Хочу, чтобы "Байер" играл так, как в матче с "Боруссией"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после матча 6-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (2:0) выразил удовлетворение результатом и игрой своей команды. Напомним, что клуб из Леверкузена является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

– Меня переполняет гордость, – приводит Tmw слова Шмидта. – Я доволен игрой, которую показала моя команда в игре с "Боруссией". Именно это я хочу видеть в ближайшие месяцы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Байер-неверкузен, забудь. Вы и в подмётки не годитесь жёлто-чёрным. Вместе с Швальке могли бы обняться и выкинутся с моста-этого бы никто и не заметил. А Дортмунд интересен, Дортмунд - это глоток свежего воздуха, А вы- фуфло.

05:06

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