Роджер Шмидт: "Хочу, чтобы "Байер" играл так, как в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после матча 6-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (2:0) выразил удовлетворение результатом и игрой своей команды. Напомним, что клуб из Леверкузена является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

– Меня переполняет гордость, – приводит Tmw слова Шмидта. – Я доволен игрой, которую показала моя команда в игре с "Боруссией". Именно это я хочу видеть в ближайшие месяцы.