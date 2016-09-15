00:35 | ФУТБОЛ — Германия

Роджер Шмидт: "Если в итоге "Байеру" для выхода из группы не хватит двух очков, мы будем знать, где их потеряли"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после ничьей с ЦСКА (2:2) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что этот результат для его команды – потеря двух очков. Хозяева к 15-й минуте встречи вели со счетом 2:0, однако еще до перерыва армейцы благодаря мячам Алана Дзагоева и Романа Еременко смогли сравнять счет.

– Этот матч показал, как быстро в матчах такого уровня все может тотально измениться, – приводит пресс-служба "Байера" слова Шмидта. – Две минуты – и мы потеряли все свое преимущество. Если по итогам группового турнира для выхода в плей-офф нам не хватит два очка, то мы будем знать, где их потеряли.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Шмидт, ты позорно радовался нечестному голу...пусть тебе это снится во сне до конца жизни и дай бог тебе здоровья!!!

00:46

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