Роджер Шмидт: "Если в итоге "Байеру" для выхода из группы не хватит двух очков, мы будем знать, где их потеряли"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после ничьей с ЦСКА (2:2) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что этот результат для его команды – потеря двух очков. Хозяева к 15-й минуте встречи вели со счетом 2:0, однако еще до перерыва армейцы благодаря мячам Алана Дзагоева и Романа Еременко смогли сравнять счет.

– Этот матч показал, как быстро в матчах такого уровня все может тотально измениться, – приводит пресс-служба "Байера" слова Шмидта. – Две минуты – и мы потеряли все свое преимущество. Если по итогам группового турнира для выхода в плей-офф нам не хватит два очка, то мы будем знать, где их потеряли.