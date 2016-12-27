08:13 | ФУТБОЛ — Германия

Робин Кнохе: "В "Вольфсбурге" наилучшие условия для прогрессирования"

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Защитник "Вольфсбурга" Робин Кнохе рад подписанию нового контракта с немецким клубом. Вчера 24-летний игрок, выступающий за команду с 15 лет, поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2020 года.

- Я вырос в "Вольфсбурге", поэтому мне тем более приятно, что клуб полагается на меня, - цитирует пресс-служба клуба Кнохе. - Считаю, что здесь наилучшие условия для развития и продолжения совершенствования. Буду работать, чтобы помочь команды быстре вернуться на победный путь и показывать успешный футбол, как и в последние годы.

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