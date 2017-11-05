Робин Центнер - о курьезе с промахом по мячу: "Увидел что-то белое, думал мяч, оказалось отметка пенальти"

Вратарь "Майнца" Робин Центнер объяснил, почему не смог заметить укатившийся за спину мяч в матче 11-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской "Боруссией". Напомним, что получив мяч перед своими воротами от партнера по команде, он подождал, когда на него бросится кто-то из соперников. Но отвлекся и не заметил, как мяч покатился ему за спину к воротам. Махнув по несуществующему мячу, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав противнику забить.

– Краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч. Однако оказалось, что это отметка пенальти, – цитирует 101 Great Goals Центнера. – Мяч оказался вообще в другом месте. Хотел сделать передачу, собирался коснуться мяча, но понял, что его уже нет.