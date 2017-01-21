Роберт Левандовски: "Я пробил не лучшим образом, но забил победный гол"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после матча против "Фрайбурга" (2:1) отметил, что в моменте с голом в компенсированное время пробил не лучшим образом. Поляк в пятницу сделал дубль и довел свой бомбардирский счет в этом чемпионате до 14 мячей.

- Моя первая мысль была сразу отдать мяч партнеру, но это было непросто сделать, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Левандовски. - Поэтому я попробовал просто обработать мяч и пробить. Это был последний момент в матче, поэтому нужно было попытаться. К счастью, у меня все получилось. Я пробил не лучшим образом, но гол есть гол, а три очка есть три очка.