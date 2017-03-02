04:13 | ФУТБОЛ — Германия

Роберт Левандовски: "Во втором тайме "Бавария" снизила темп, потому что нам играть каждые три дня"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после четвертьфинального матча Кубка Германии против "Шальке" (3:0) отметил, что команда во втором тайме играла не так активно, как в первом, из-за плотного графика. В первые полчаса встречи баварцы забили три мяча, а польский форвард оформил дубль.

- В первые минуты мы были очень хороши в атаке, забили три мяча, а "Шальке" не мог ничего сделать, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Левандовски. - Во втором тайме мы просто играли. Знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким. 

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Материалы REN-TV

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