Роберт Левандовски: "Во втором тайме "Бавария" снизила темп, потому что нам играть каждые три дня"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после четвертьфинального матча Кубка Германии против "Шальке" (3:0) отметил, что команда во втором тайме играла не так активно, как в первом, из-за плотного графика. В первые полчаса встречи баварцы забили три мяча, а польский форвард оформил дубль.

- В первые минуты мы были очень хороши в атаке, забили три мяча, а "Шальке" не мог ничего сделать, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Левандовски. - Во втором тайме мы просто играли. Знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким.