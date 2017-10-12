Роберт Левандовски: "Первые тренировки Хайнкеса интенсивнее, чем у Анчелотти"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пока не может сказать что-то конкретное о работе под руководством Юппа Хайнкеса. Специалист возглавил мюнхенцев до конца сезона после отставки Карло Анчелотти.

- Сложно комментировать работу нового тренера после двух дней, - сказал Левандовски в интервью журналистам. - Я знаю его только по работе вне футбола. Надеюсь, мы улучшим результаты в Лиге чемпионов и бундеслиге.

Если сравнить первые тренировки с тем, что у нас было раньше, то мы занимаемся интенсивнее. Но по двум дням сложно что-то говорить.