Роберт Левандовски: "Переход из "Баварии" в "Реал" - это не шаг вперед"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что переход из мюнхенского клуба в "Реал" не может быть шагом вперед для футболиста. Летом минувшего года поляк был близок к переходу в мадридский клуб, но стороны не сумели достичь договоренности о сумме трансфера.

– "Бавария" является одним из лучших клубов планеты, – цитирует Bild Левандовски. – Мы находимся на одном уровне с "Реалом" и "Барселоной". Не считаю, что переезд из Мюнхена в Мадрид – это шаг вперед, титулы я выигрываю и в "Баварии". Помимо этого я комфортно чувствую себя в Мюнхене.