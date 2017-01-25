11:56 | ФУТБОЛ — Германия

Роберт Левандовски: "Переход из "Баварии" в "Реал" - это не шаг вперед"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что переход из мюнхенского клуба в "Реал" не может быть шагом вперед для футболиста. Летом минувшего года поляк был близок к переходу в мадридский клуб, но стороны не сумели достичь договоренности о сумме трансфера.

– "Бавария" является одним из лучших клубов планеты, – цитирует Bild Левандовски. – Мы находимся на одном уровне с "Реалом" и "Барселоной". Не считаю, что переезд из Мюнхена в Мадрид – это шаг вперед, титулы я выигрываю и в "Баварии". Помимо этого я комфортно чувствую себя в Мюнхене.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

а шаг вперёд это Китай?)

15:29

pustot+

Красавчег.... только переход в Барсу это ход вперёд!

13:43

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