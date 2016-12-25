09:30 | ФУТБОЛ — Германия

Роберт Левандовски: "Гвардьола казался нетерпеливым, Анчелотти дает больше свободы"

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подчеркнул, что подход к работе нынешнего главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти отличается от установок Хосепа Гвардьолы. По его словам, итальянский специалист дает больше свободы.

- Гвардьола был мастером тактической работы, - приводит Przeglad Sportowy слова Левандовски. - Он разбирал действия соперников, разбирал игру по деталям. Но иногда казалось, что он чересчур нетерпелив.

Что касается Анчелотти, то у него другой подход. Он дает игрокам больше свободы действий. Раньше "Бавария" хорошо стартовала, но в самый важный отрезок нам не хватало сил. Сейчас подобная ситуация произошла раньше. Надеюсь, к заключительной части сезона мы будем в форме.

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