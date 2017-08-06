Роберт Левандовски: "Бавария" вовремя вернулась в игру"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что остался доволен игрой своей команды в матче за Суперкубок Германии. В победной встрече с дортмундской "Боруссией" польский форвард отметился голом в основное время (2:2) и в серии пенальти (5:4).

- Очень рад победе, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Левандовски. - Первый матч сезона и первый титул. Мы вовремя вернулись в игру. Да, сделали несколько ошибок, но это первая игра. Я уверен, что все будет отлично. Мы будем также сильны, как в последние годы.