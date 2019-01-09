Роббен тренируется по индивидуальной программе

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, что полузащитник Арьен Роббен​ продолжает работать отдельно по индивидуальной программе.

С конца ноября голландец испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

- К сожалению, Арьен Роббен пока что не может тренироваться вместе с командой, но он на пути к возвращению в строй. Он много работает в тренажерном зале и на поле с мячом. Я разговаривал с врачами и физиотерапевтами, нужно набраться терпения и продолжать следить за его ситуацией, - приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджича.

В текущем сезоне 32-летний голландец сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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