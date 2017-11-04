Роббен стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен отличился в матче чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии". Он забил 93-й гол за мюнхенцев в бундеслиге. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории клуба. Он превзошел по этому показателю Джоване Элбера. Кроме того, Роббен стал самым результативным голландцем в немецком первенстве.

Роббен играет за "Баварию" с 2009 года. С тех пор он провел 178 матчей в чемпионате Германии. Лучшим бомбардиром-иностранцем в истории бундеслиги является экс-форвард "Вердера" и "Баварии" Клаудио Писарро, у которого 191 гол.