Роббен рассказал, почему решил уйти из "Баварии" в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который объявил об уходе из клуба в конце сезона, объяснил свое решение. Он считает, что это пойдет на пользу и клубу, ему самому.

- Конечно я много думал о своем будущем, - приводит пресс-служба клуба слова Роббена. - В прошлом году было то же самое, когда мы продлили контракт еще на один год. В этом году мы также обсуждали этот вопрос, и в итоге я решил, что время пришло. Эти десять лет были замечательным периодом.

Летом мне исполнится 35, и я считаю, что мое решение пойдет на пользу и мне и клубу. Интуаиция подсказала мне это решение. Я по-прежнему счастлив в клубе, но настает момент, когда понимаешь, что хватит.

Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала". В нынешнем сезоне 34-летний Роббен провел 18 матчей и забил 6 мячей.

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