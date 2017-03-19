23:42 19 марта | ФУТБОЛ — Германия

Роббен недоволен заменой в матче с менхенгладбахской "Боруссией"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен был крайне недоволен заменой в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (1:0). На 85-й минуте голландец уступил место на поле Ренату Санчешу, после чего гневно пожал руку главному тренеру команды Карло Анчелотти.

– Ясно, что он был разочарован, – приводит Bild слова Анечлотти. – В бытность игрока я был таким же. Никогда не радуешься, когда тренер снимает тебя с поля, несмотря на то, что ты хорошо играл, а Роббен сегодня был хорош.

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Материалы REN-TV

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