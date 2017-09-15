Роббен недоволен высказываниями Левандовски о "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен остался недоволен поведением нападающего клуба Роберта Левандовски, утверждает Kicker. Ранее форвард публично раскритиковал боссов клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии.

Отмечается, что Роббен посчитал слова Левандовски проявлением эгоизма.

Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс отмечал, что клуб не собирается тратить огромные суммы на трансферном рынке, а будет делать ставку на воспитание собственных игроков.