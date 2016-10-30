Роббен не переживает из-за истечения срока контракта с "Баварией"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул, что его не тревожит завершающийся контракт с мюнхенцами. По словам хавбека, чье соглашение рассчитано до лета 2017 года, главное - не получать травм и показывать хороший футбол.

- У Румменигге есть номер моего отца, поэтому в любой момент может пригласить меня на кофе, - приводит FourFourTwo слова Роббена. - Но это не главное. Я хочу быть в форме и демонстрировать хорошую игру. Не сомневаюсь в том, что мы с "Баварией" важны друг для друга.

Подпишу я новый контракт или нет, я все равно являюсь частью клуба. Знаю, что соглашение рассчитано до 2017 года, но это не главное.