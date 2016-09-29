19:40 | ФУТБОЛ — Германия

Роббен надеется продлить контракт с "Баварией"

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Ханс Роббен, отец полузащитника "Баварии" Арьена Роббена, отметил, что его сын хочет остаться в мюнхенском клубе. Нынешний контракт голландца с "Баварией" истекает летом 2017 года, а клуб не спешит его продлевать, учитывая, что Роббен только восстановился после очередной травмы.

– Арьен хотел бы остаться в "Баварии", – цитирует Kicker Роббена-старшего. – Переговоры с нашей стороны должны пройти гладко. Но есть и другая сторона. Срок контракта? Я не знаю. Сначала нужно все обсудить, а потом посмотрим, как получится.

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