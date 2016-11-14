Роббен может сыграть с дортмундской "Боруссией"

Полузащитник "Баварии" и сборной Голландии Арьен Роббен, получивший травму в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1), готов сыграть во встрече 11-го тура бундеслиги против дортмундской "Боруссии", информирует официальный сайт клуба. Медицинское обследование не выявило у хавбека серьезной травмы, и в ближайшее время голландец возобновит полноценные тренировки. Напомним, Роббен вернулся в национальную команду спустя год, однако был заменен в перерыве. На 36-й минуте он смог отличиться.