Рикардо Родригес: "Бог хотел, чтобы я остался в бундеслиге"

Защитник "Вольфсбурга"​ Рикардо Родригес считает, что его переход в "Арсенал" или "Манчестер Сити" этим летом не состоялся по воле Бога. Ранее он заявил, что его трансферная стоимость в размере 25 миллионов евро является справедливой.

- Думаю, несостоявшийся мой трансфер означает, что Бог хотел, чтобы это так и произошло, - цитирует Blick Родригеса. - Просто нужно правильное время для перехода. Правда в том, что во время этого трансферного окна почти не было переходов игроков, выступающих на моей позиции.