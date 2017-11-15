Рибери вернулся в общую группу

Полузащитник "Бавария" Франк Рибери возобновил тренировки в общей группе, информирует сайт мюнхенского клуба. Француз восстановился от повреждения колена, которое он получил 1 октября в матче 7-го тура чемпионата Германии против "Герты" (2:2).

Отмечается, что Рибери в ближайшем матче против "Аугсбурга" сыграть не сможет. При этом защитник баварцев Хуан Бернат, который восстановился от повреждения, полученного в июле, может появиться на поле. По его словам, болевые ощущения сохраняются, но он оценил свою готовность на 90 процентов.