Рибери в жесткой форме ответил на критику за "золотой стейк"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро.

Гекче – профессиональный мясник и ресторатор из Турции. Повар прославился на весь мир, публикуя на своей странице в Инстаграме видео филигранной разделки мяса и приготовления мясных блюд.

Рибери выложил из ресторана в своем Инстаграме. В комментариях под постом его раскритиковали за трату денег. В ответ на критику игрок опубликовал обращение в своем Твиттере.

- 2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились, вероятнее всего из-за порванного презерватива. Я ничего вам не должен. Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня, - написал Рибери.

Все о чемпионате Германии - здесь