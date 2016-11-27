13:39 | ФУТБОЛ — Германия

Рибери продлил контракт с "Баварией" до 2018 года

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт с мюнхенцами, сообщает клубная пресс-служба. Предыдущее соглашение сторон истекало летом 2017 года, а новое будет действовать до лета 2018-го.

Француз выступает за немецкий клуб с 2007 года. За это время Рибери выиграл 18 клубных трофеев, в том числе Лигу чемпионов, шесть титулов чемпиона Германии и пять Кубков страны.

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