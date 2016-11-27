Рибери продлил контракт с "Баварией" до 2018 года

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери продлил контракт с мюнхенцами, сообщает клубная пресс-служба. Предыдущее соглашение сторон истекало летом 2017 года, а новое будет действовать до лета 2018-го.
Француз выступает за немецкий клуб с 2007 года. За это время Рибери выиграл 18 клубных трофеев, в том числе Лигу чемпионов, шесть титулов чемпиона Германии и пять Кубков страны.
Der #FCBayern hat den Vertrag mit Franck #Ribéry vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert: https://t.co/n7Hn1Jzwuo pic.twitter.com/sRR5XiQJlc– FC Bayern München (@FCBayern) 27 ноября 2016 г.