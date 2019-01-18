22:28 | Футбол — Германия

Рибери пожелал "Баварии" хорошего старта второй половины сезона

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери, который восстанавливается от разрыва мышечного волокна, пожелал удачи своей команде в первом матче второй части сезона. Он также пообещал восстановиться как можно быстрее.

- Желаю парням хорошего начала второй половины сезона сегодня вечером! Я постараюсь вернуться на поле как можно скорее! - написал Рибери в своем Твиттере.

Игрок получил травму во внутреннем товарищеском матче во время сбора команды в Катаре.

В текущем сезоне Рибери провел 22 матча, в которых забил пять голов. Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2019 года и, скорее всего, не будет продлен. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

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