Рибери получил разрыв связок колена, но операция не потребуется

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил разрыв связок правого колена, информирует пресс-служба клуба. Такой диагноз был поставлен по итогам медицинского обследования. Однако отмечается, что операция не потребуется. Ближайшие несколько недель французу предстоит консервативное лечение.

Рибери получил травму в матче 7-го тура чемпионата Германии против "Герты" (2:2). Ранее сообщалось, что он может пропустить до трех месяцев. Французский хавбек повредил колено на 62-й минуте встречи с берлинцами и был вынужден покинуть поле при помощи врачей.