Полузащитник "Баварии" Франк Рибери получил разрыв мышечного волокна во внутреннем товарищеском матче, информирует пресс-служба клуба. Таким образом, игрок не сможет тренироваться в ближайшие дни. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

В текущем сезоне Рибери провел 22 матча, в которых забил пять голов. Действующий контракт француза рассчитан до 30 июня 2019 года и, скорее всего, не будет продлен. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

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