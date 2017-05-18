Рибери может вернуться в "Марсель"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить свою карьеру в "Марселе", в котором 34-летний футболист выступал с 2005 по 2007 год. Как сообщает Le10Sport, это произойдет в том случае, если баварцы смогут подписать контракт с нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом.

Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро провел встречу с руководством "Баварии" в прошлом месяце и обсудил возможность перехода Рибери.

Ранее сообщалось, что француз может продолжить свою карьеру в Турции. Интерес к Рибери проявляет "Трабзонспор".