Рибери из-за травмы пропустит до трех месяцев?

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери, получивший травму в матче 7-го тура чемпионата Германии против "Герты" (2:2), может пропустить до трех месяцев, сообщает Bild. Французский хавбек повредил колено на 62-й минуте встречи с берлинцами и был вынужден покинуть поле при помощи врачей.

Ранее Рибери сообщил, что надеется на несерьезный характер травмы, допустив, что у него случился разрыв наружной коллатеральной связки колена.

В сезоне-2017/18 француз принял участие в 9 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.