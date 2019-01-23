Рибери и Роббен тренируются по индивидуальным программам

Полузащитники "Баварии" Франк Рибери, который восстанавливается от разрыва мышечного волокна, и Арьен Роббен​ продолжают работать отдельно по индивидуальной программе.

Рибери получил травму во внутреннем товарищеском матче во время сбора команды в Катаре. Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне Рибери провел 22 матча, в которых забил пять голов. Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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