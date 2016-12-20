РФС планирует в следующем году сократить задолженность до 42 миллионов рублей

Генеральный директор РФС Александр Алаев после исполкома отметил, что организации удалось заработать на 15 миллионов рублей больше, чем планировалось. Кроме того, он озвучил бюджет Союза на будущий год, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Доходная часть бюджета в 2016-м: 2 миллиарда 551 миллион, что на 15 миллионов выше, чем планировалось в декабре 2015-го, – сказал Алаев. – Расходы – планировались 2 миллиарда 805 миллионов, по факту они составили 2 миллиарда 667 миллионов.

На 2017-й планируются доходы 3 миллиарда 263 миллиона, расходы – 2 миллиарда 966 миллионов. Финансовый результат ожидается: дефицит в 226 миллионов, что позволит снизить кредиторскую задолженность на 31 декабря 2017-го до 42 миллионов.