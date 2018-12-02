"Ред Булл" обыграл на своем поле "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:0, благодаря дублю Вернера

"Ред Булл" из Лейпцига переиграл у себя дома менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. Все голы были забиты в первом тайме. На третьей минуте отличился Вернер, он же установил окончательный счет в добавленное время.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

"РБ Лейпциг" - "Боруссия М" - 2:0 (2:0)

Голы: Вернер, 3 (1:0). Вернер, 45+1 (2:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Кампль (Ильзанкер, 83), Забитцер, Демме, Поульсен, Брума (Ляймер, 69), Вернер (Кунья, 90).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт (Кюизанс, 77), Янчке, Ланг (Раффаэл, 77), Эльведи, Штробль, Закария, Нойхаус (Траоре, 60), Штиндль, Азар, Плеа.

Предупреждения: Демме, 27. Штиндль, 35. Упамекано, 74. Закария, 77.

Судья: Шмидт (Германия).

02 декабря. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Благодаря этой победе, "Ред Булл" вырвался на третье место в немецкой Бундеслиге, набрав 25 очков в 13 встречах. "Боруссия" осталась на второй строчке, ее отрыв от сегодняшнего соперника сократился до одного балла.