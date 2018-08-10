Ребич продлил контракт с "Айнтрахтом"

Нападающий "Айнтрахта" Анте Ребич подписал новый контракт с франкфуртским клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение 24-летнего хорвата рассчитано до 2022 года. Детали сделки не сообщаются.

На хорвата претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Севилья". Также сообщалось об интересе к игроку мюнхенской "Баварии".

В минувшем сезоне Ребич провел 28 матчей в составе "Айнтрахта", забив 9 голов. Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии.