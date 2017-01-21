"РБ Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" и завершил первый круг в 3 очках от "Баварии"

"РБ Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" в матче 17-го тура чемпионата Германии - 3:0. Новичок бундеслиги завершил первый круг на втором месте в трех очках от действующего чемпиона "Баварии".

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур

"РБ Лейпциг" - "Айнтрахт" - 3:0 (2:0)

Голы: Комппер, 6 (1:0). Вернер, 45+4 (2:0). Вальехо, 67 - в свои ворота (3:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Ильзанкер (Берк, 70), Забитцер, Кейта, Демме, Поульсен (Зельке, 62), Вернер (Кайзер, 80).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Хектор, Вальехо, Хасебе, Маскарель, Гачинович (Баркок, 72), Хргота (Линднер, 6), Ребич (Сеферович, 72).

Предупреждения: Ребич, 15. Маскарель, 69. Зельке, 71.

Удаление: Градецки, 3.

Судья: АЙТЕКИН (Германия).